В Литве появится впечатляющая смотровая башня: она удивит даже бывалых путешественников

Интересно, что с помощью архитектурных и природных элементов в особняке Ильценберга было сформировано 9 различных пространств: Любовь, Величие, Загадочность, Возвышенность, Мудрость, Мечта, Идиллия, Радость, Возвышение. Планируется, что посмотреть на эти пространства, а также окрестности необыкновенной красоты особняка можно будет с совершенно новой точки зрения - смотровой башни, сообщает портал madeinvilnius..
Смотровая башня как скульптурный элемент
Поместье Ильзенберг и его окрестности благоустраиваются и присматриваются на протяжении двенадцати лет. Завершая работы по благоустройству и рассматривая вновь открывшиеся пространства, было замечено, что особенно красиво территория выглядит при осмотре ее с высоты птичьего полета – с дрона. Возникла идея построить смотровую башню, с которой открывалась бы захватывающая дух панорама окрестностей.
Когда поместье Ильзенберг объявило тендер на строительство новой смотровой башни, свои проекты представили 7 архитекторов. Наконец, компетентная комиссия, состоящая из специалистов по ландшафту и благосостоянию, архитекторов, специалистов по сохранению культурного наследия, специалистов по маркетингу и коммуникациям, а также руководителей компаний, решила, что проект Повиласа Жакаускаса (архитектурная мастерская HEIMA) достоин победы. „Планируемое место расположения смотровой башни — склон у озера. Поэтому нам показалось, что вертикальная башня здесь не подойдет. Мы решили создать лестницу, ведущую в небо. Такая смотровая башня будет похожа на скульптуру“, — говорит сам архитектор. По мнению П. Жакаускаса, этот скульптурный элемент гармонично впишется в контекст усадьбы. Ведь на территории Ильценберга гостей также восхищает Парк скульптур и кузнечные изделия.
Обычно лестницы в особняках широкие и парадные, а затем сужаются — направляют людей к входу. Мы тоже позаимствовали этот мотив — внизу смотровой башни будет широкая лестница. Кажется, они отражают величие. Там люди смогут присесть и отдохнуть - лестница будет выполнять функцию амфитеатра“, - отмечает архитектор. По его словам, чем выше вы подниметесь, тем уже будет лестница, и великолепие появится при взгляде на красоту природы и ансамбль особняка.
Откроется панорама необыкновенной красоты
башни н
е новинка для Литвы: на данный момент в нашей стране их более 30. Большинство башен расположены в заповедниках, парках и других исключительно красивых и охраняемых территориях. Исследования местного туризма показывают, что литовские смотровые башни постоянно входят в число самых популярных мест, которые выбирают путешественники — зачастую они даже становятся главными объектами, определяющими направление путешествия.
В настоящий момент ведутся работы по подготовке предпроектных предложений смотровой башни усадьбы Ильценберг. Подчеркивается, что башня будет выделяться нестандартным силуэтом, который будет уникальным в Литве страны. Ожидается, что он станет новой достопримечательностью, которая привлечет в Рокишкский район еще больше путешественников из Литвы и зарубежья.
Важен нестандартный силуэт и непохожесть. Однако основная функция смотровой башни – предложить людям панораму удивительной красоты. Со смотровой площадки откроется усадебный дворец Ильценберг, вспомогательные постройки, ферма, виноградник, ухоженный парк. А еще – окружающие леса и удивительно красивые озера Апваласай и Ильгис. А вдали засияют горизонты Латвии – ведь поместье Ильзенбергов находится прямо у границы. Новый ракурс лишь еще больше приблизит усадьбу к людям – глядя сверху, откроется неповторимый ансамбль архитектуры и природы. Поэтому есть надежда, что смотровая башня привлечет в поместье Ильценберг еще больше гостей, желающих насладиться идиллическими видами.