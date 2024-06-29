В Литве появится впечатляющая смотровая башня: она удивит даже бывалых путешественников

Когда поместье Ильзенберг объявило тендер на строительство новой смотровой башни, свои проекты представили 7 архитекторов. Наконец, компетентная комиссия, состоящая из специалистов по ландшафту и благосостоянию, архитекторов, специалистов по сохранению культурного наследия, специалистов по маркетингу и коммуникациям, а также руководителей компаний, решила, что проект Повиласа Жакаускаса (архитектурная мастерская HEIMA) достоин победы. „Планируемое место расположения смотровой башни — склон у озера. Поэтому нам показалось, что вертикальная башня здесь не подойдет. Мы решили создать лестницу, ведущую в небо. Такая смотровая башня будет похожа на скульптуру“, — говорит сам архитектор. По мнению П. Жакаускаса, этот скульптурный элемент гармонично впишется в контекст усадьбы. Ведь на территории Ильценберга гостей также восхищает Парк скульптур и кузнечные изделия.