В Литве появится первое место, где можно будет взять необходимые продукты

Гурявичюс рассказал, что большую часть продуктов "Продовольственный банк" сейчас передает неправительственным организациям во всей Литве, но также и помогает людям. Для таких нуждающихся и будет новшество, представленное организацией.

"Это новшество связано с людьми, которые сейчас получают помощь. Раньше люди приходили к нам и получали паек. Сейчас продукты будут раздавать иначе", – сказал он.

"Человек сможет прийти в такую точку и выбрать продукты, которые ему хочется, забрать их", – продолжил глава "Продовольственного банка".

"К сожалению, количество выдаваемых в одни руки продуктов будет регламентировано, чтобы помощь получили все нуждающиеся. Сейчас мы решили, что это будет 5 кг, не меньше 5 кг. Будет 3 или 4 отдела. В одном - овощи и фрукты, в другом - хлеб, в третьем – молоко и мясо. Если будет возможность, будет и 4-й отдел с товарами с большим сроком годности", – сказал Гурявичюс.