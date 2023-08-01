В Литве появится первое место, где можно будет взять необходимые продукты

Гурявичюс рассказал, что большую часть продуктов "Продовольственный банк" сейчас передает неправительственным организациям во всей Литве, но также и помогает людям. Для таких нуждающихся и будет новшество, представленное организацией.
"Это новшество связано с людьми, которые сейчас получают помощь. Раньше люди приходили к нам и получали паек. Сейчас продукты будут раздавать иначе", – сказал он.
"Человек сможет прийти в такую точку и выбрать продукты, которые ему хочется, забрать их", – продолжил глава "Продовольственного банка".
"К сожалению, количество выдаваемых в одни руки продуктов будет регламентировано, чтобы помощь получили все нуждающиеся. Сейчас мы решили, что это будет 5 кг, не меньше 5 кг. Будет 3 или 4 отдела. В одном - овощи и фрукты, в другом - хлеб, в третьем – молоко и мясо. Если будет возможность, будет и 4-й отдел с товарами с большим сроком годности", – сказал Гурявичюс.
"Люди будут выбирать то, что они едят, никто за них паек не будет формировать", – продолжил собеседник.
LNK интересовался, как такую инициативу оценивают сами люди.
"Конечно, было бы хорошо. Брали бы то, что нужно", – сказала одна женщина.
Гурявичюс сказал, что число получателей помощи растет каждый год.
"Если в прошлом году было 160 000-170 000, потом 180 000 человек, то сейчас в среднем это 200 000", – заметил он.
"Мы хотим открыть такой "магазин" как можно скорее, но мы хотели бы сделать это в хорошем и удобном для людей месте. К сожалению, никто нам даром помещения не дает, сейчас мы ведем переговоры, чтобы получить помещение в центре. Надеемся, что в Вильнюсе первый такой магазин появится в Вильнюсе", – выразил он надежду.
По словам Гурявичюса, таких магазинов будет несколько, до нового года они должны появиться в 21 муниципалитете страны.