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В Литве остался один "зеленый" и появился один "черный" муниципалитет. В зеленой зоне остается Зарасайский муниципалитет, а в черную перешел находящийся рядом с ним - Игналинский район.
Rugpjūčio 4 dieną Statistikos departamento pateikti sergamumo duomenys.
Rugpjūčio 4 dieną Statistikos departamento pateikti sergamumo duomenys.
© Statistikos departamento nuotr.

В муниципалитете Зарасайского района на 100 000 жителей приходится 14 случаев за 14 дней, а доля положительных тестов составляет 0,9%.

В Игналинском районе на 100 000 жителей за 14 дней приходится 64 случая, но доля положительных тестов составляет 10,3%, поэтому муниципалитет и вошел в черную зону.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 503 новых случая коронавируса, 2 человека скончались от этого заболевания, сообщил в среду Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 146,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 3%.

В больницах Литвы уже находятся 200 больных коронавирусом, 23 из них – в реанимации. 160 человек получают кислородную терапию, а 12 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки количество больных в больницах увеличилось на 37 человек.

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