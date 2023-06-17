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Журналисты Delfi посетили уникальное место – до этого ничего подобного в стране не было. В Литве появилось музыкальное издательство виниловых пластинок Green lakes pressing.
Vinilinės plokštelės
Vinilinės plokštelės
© Unsplash

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