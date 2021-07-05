В Литве появились новые рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19

Центр реестров провел успешные технические изменения, поэтому такие жители смогут получить "паспорт возможностей" и цифровой сертификат ЕС, они будут приравнены привитым двумя дозами.
Европейский цифровой сертификат будут выдавать, если человек переболел COVID-19 (факт болезни был подтвержден тестом ПЦР) и привился одной дозой вакцин Comirnaty, Spikevax или Vaxzevria или вакциной Janssen. Если COVID-19 был подтвержден быстрым тестом на антигены, то для получения сертификата нужны две дозы вакцины Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria или одна доза Janssen.
Правда, в таком случае "паспорт возможностей" будут выдавать уже после первой дозы.
Переболевшим коронавирусом рекомендуется привиться через 180 дней с момента диагностики болезни. Те, кто хочет получить сертификат ЕС, могут вакцинироваться через 150 дней.
Если после болезни у человека не было антител, то ему рекомендуется привиться еще раньше, важно представить результат теста на антитела. Этот тест надо сдавать не раньше чем через 21 день после установки диагноза.
Если после первой дозы Comirnaty, Spikevax или Vaxzevria человек заболел, второй дозой его прививают через 180 дней.
Те, кто не болел COVID-19 или кому болезнь установили с помощью теста на антигены, должны прививаться по обычной схеме: одной дозой Janssen или двумя Comirnaty, Spikevax или Vaxzevria.
Перерывы между дозами следующие:
• Comirnaty – 21 день,
• Spikevax – 28 дней;
• Vaxzevria – 4-12 недель.
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