В Литве появилась необычная пешеходная тропа: проходит через живописную местность

„В окрестностях Анталепте до наших дней сохранились названия населенных пунктов, которые напоминают о сакральном значении этих мест. Это верховье реки Швянтои (Святой реки), озеро Швянтас (Святое озеро, там есть родник Швянтас (Святой родник), сохранились жертвенные холмы, которые носят названия Божественные (Dievaičiukas и Dievaitytė). Чтобы сохранить эти священные для наших предков места, мы решили оборудовать пешеходную тропу, соединяющую эти священные места – как объекты культурного, так и объекты природного наследия“, – сказал представитель парка Витаутас Эйдеюс.
Подготовительные работы были проведены летом 2023 года. Тогда при участии культуролога Викинтаса Вайткявичюса и фольклориста Гедиминаса Жилюса выбрали священные места и объекты природного наследия.
Затем разработали охватывающий их маршрут. Он начинается в Анталепте и ведет до Священного источника (источник Швейцаркос, как его называют местные жители), оттуда – к шавашскому камню с отпечатком ступни, далее к Лужскому городищу и лужскому камню с углублением в виде чаши, а затем к жертвенным холмам около деревни Якштас – Девайчюкасу и Девайтите.
Тропа проходит по живописной долине реки Шаваша, по лесным звериным тропам, полям.
Затем путешественники возвращаются в Анталепте через городища с древними захоронениями в Лужском лесу.