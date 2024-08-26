2024.08.26 16:47

В Литве появилась необычная пешеходная тропа: проходит через живописную местность

 
ru.DELFI.lt

В Гражутском региональном парке дирекция охраняемых территорий Аукштайтии 25 августа открыла первую в Литве и в мире 11-километровую прогулочную тропу - Священную тропу Селяй. Это пешеходная тропа, которая проходит через живописные окрестности Анталепте, через священные места балтов, где в языческие времена праздновали праздники и приносили жертвы богам, лечили болезни и молились богам, прося исцеления.

„В окрестностях Анталепте до наших дней сохранились названия населенных пунктов, которые напоминают о сакральном значении этих мест. Это верховье реки Швянтои (Святой реки), озеро Швянтас (Святое озеро, там есть родник Швянтас (Святой родник), сохранились жертвенные холмы, которые носят названия Божественные (Dievaičiukas и Dievaitytė). Чтобы сохранить эти священные для наших предков места, мы решили оборудовать пешеходную тропу, соединяющую эти священные места – как объекты культурного, так и объекты природного наследия“, – сказал представитель парка Витаутас Эйдеюс.

Sėlių šventtaktis

Подготовительные работы были проведены летом 2023 года. Тогда при участии культуролога Викинтаса Вайткявичюса и фольклориста Гедиминаса Жилюса выбрали священные места и объекты природного наследия.

Sėlių šventtaktis

Затем разработали охватывающий их маршрут. Он начинается в Анталепте и ведет до Священного источника (источник Швейцаркос, как его называют местные жители), оттуда – к шавашскому камню с отпечатком ступни, далее к Лужскому городищу и лужскому камню с углублением в виде чаши, а затем к жертвенным холмам около деревни Якштас – Девайчюкасу и Девайтите.

Тропа проходит по живописной долине реки Шаваша, по лесным звериным тропам, полям.

Sėlių šventtaktis

Затем путешественники возвращаются в Анталепте через городища с древними захоронениями в Лужском лесу.

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