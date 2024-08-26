В Литве появилась необычная пешеходная тропа: проходит через живописную местность

Затем разработали охватывающий их маршрут. Он начинается в Анталепте и ведет до Священного источника (источник Швейцаркос, как его называют местные жители), оттуда – к шавашскому камню с отпечатком ступни, далее к Лужскому городищу и лужскому камню с углублением в виде чаши, а затем к жертвенным холмам около деревни Якштас – Девайчюкасу и Девайтите.