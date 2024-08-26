В Литве появилась доска позора работодателей: в списке есть первые названия компаний

Раньше такую информацию можно было найти только через список ненадежных налогоплательщиков – данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), но только в тех случаях, когда фиксируют нелегальных работников.
„Все было засекречено, мы много лет критиковали. Инспекция по труду действует, а никто не может узнать, в какой компании происходят нехорошие вещи. Тут видишь, что компания хвалится своими достижениями, хорошему отношению к работникам“, – сказала председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.
Надеются, что публичность будет работать как превенция. Человек, который ищет работу, сможет оценить, стоит ли идти в конкретную компанию.
Компании будут оставаться в списке от 1 до 3 лет.
„К сожалению, выбора нетnėra. Точнее есть: не нарушай – не окажешься на доске позора“, – сказал канцлер ГИТ Шарунас Орлавичюс.
„До сих пор действовали санкции: невозможность участвовать в конкурсах на госзакупки, невозможность получить субсидии ЕС. Есть разные сроки, думаю, это разумный период“, – сказала президент Литовской конфедерации работодателей Аурелия Малдутите.
Сейчас в Литве работает около 150 000 иностранцев. И это не только украинцы, белорусы, узбеки и таджики.
У нас есть 40 человек из разных африканских стран. В основном Бангладеш, Зимбабве, они работают сварщиками, водителями“, – сказала представитель Службы занятости Гедре Синкявиче.
По данным ГИТ, объемы нелегального труда изменяются. В прошлом году зафиксировано 1200 случаев, в этом 840, но показатель все еще большой.
„Нечестные работодатели конкурируют нечестными ценами, потому что они не платят налоги, кроме того, не защищены работники. В результате страдает не только государство, но и общество, не получая налоги“, – сказала Малдутите.
„Фаворитами в этой сфере остаются строительный сектор, транспортный и сельскохозяйственный“, – сказал Орлавичюс.
По данным ГИТ, нелегально по ночам на курортах работают и подростки. С июля этого года увеличили штрафы за нелегальный труд. Ранее за каждого нелегала компании платили 3000 евро, а сейчас до 11 000 евро.