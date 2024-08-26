2024.08.26 11:46

В Литве появилась доска позора работодателей: в списке есть первые названия компаний

 
ru.DELFI.lt
Statybos
Statybos
ФОТО: anatoliy_gleb | Shutterstock

С начала августа при поиске новой работы в Литве можно проверить, прозрачно ли работает компания, которая ищет работников. Компании, которые нарушили закон, окажутся на доске позора. Их список могут увидеть все желающие. Сейчас в списке уже больше 100 компаний. Государственная инспекция по труду отмечает, что публичность действует лучше, чем штрафы, а работники будут знать, что конкретные компании не платят зарплаты и будут обходить их стороной.

Раньше такую информацию можно было найти только через список ненадежных налогоплательщиков – данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), но только в тех случаях, когда фиксируют нелегальных работников.

„Все было засекречено, мы много лет критиковали. Инспекция по труду действует, а никто не может узнать, в какой компании происходят нехорошие вещи. Тут видишь, что компания хвалится своими достижениями, хорошему отношению к работникам“, – сказала председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.

Надеются, что публичность будет работать как превенция. Человек, который ищет работу, сможет оценить, стоит ли идти в конкретную компанию.

Компании будут оставаться в списке от 1 до 3 лет.

„К сожалению, выбора нетnėra. Точнее есть: не нарушай – не окажешься на доске позора“, – сказал канцлер ГИТ Шарунас Орлавичюс.

„До сих пор действовали санкции: невозможность участвовать в конкурсах на госзакупки, невозможность получить субсидии ЕС. Есть разные сроки, думаю, это разумный период“, – сказала президент Литовской конфедерации работодателей Аурелия Малдутите.

Сейчас в Литве работает около 150 000 иностранцев. И это не только украинцы, белорусы, узбеки и таджики.

У нас есть 40 человек из разных африканских стран. В основном Бангладеш, Зимбабве, они работают сварщиками, водителями“, – сказала представитель Службы занятости Гедре Синкявиче.

По данным ГИТ, объемы нелегального труда изменяются. В прошлом году зафиксировано 1200 случаев, в этом 840, но показатель все еще большой.

„Нечестные работодатели конкурируют нечестными ценами, потому что они не платят налоги, кроме того, не защищены работники. В результате страдает не только государство, но и общество, не получая налоги“, – сказала Малдутите.

„Фаворитами в этой сфере остаются строительный сектор, транспортный и сельскохозяйственный“, – сказал Орлавичюс.

По данным ГИТ, нелегально по ночам на курортах работают и подростки. С июля этого года увеличили штрафы за нелегальный труд. Ранее за каждого нелегала компании платили 3000 евро, а сейчас до 11 000 евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии