В Литве появилась доска позора работодателей: в списке есть первые названия компаний

С начала августа при поиске новой работы в Литве можно проверить, прозрачно ли работает компания, которая ищет работников. Компании, которые нарушили закон, окажутся на доске позора. Их список могут увидеть все желающие. Сейчас в списке уже больше 100 компаний. Государственная инспекция по труду отмечает, что публичность действует лучше, чем штрафы, а работники будут знать, что конкретные компании не платят зарплаты и будут обходить их стороной.