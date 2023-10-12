В Литве потеплеет, уйдут дождевые облака

Во многих районах порывы ветра составят 15-18 м/с, на северо-западе местами 19-20 м/с, а у моря в полдень 21-23 м/с. После теплой ночи температура не будет спешить подниматься. Днем во многих районах будет 11-15, на побережье Балтийского моря местами до 16 градусов тепла.

В пятницу атмосферное давление поднимется, погода станет лучше. Ночью осадки маловероятны. Понемногу успокоится и ветер. Только у Балтийского моря еще возможны порывы 15-18 м/с. ПОхолодает. Утром будет 4-9, у моря 10-12 градусов тепла. На западе местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до 12-16 градусов тепла.