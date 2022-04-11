В ночь на вторник установится зона высокого давления, облака понемногу рассеются. Ожидаются небольшие осадки. Местами гололед. Ночью будет 0-5 градусов мороза, у моря будет выше нуля, днем воздух прогреется до 8-13 градусов.
В среду в Литве закрепится антициклон, будет солнечно. Без осадков. Ночью будет 0-5 градусов мороза, днем – 10-15 градусов тепла.
В четверг ночью станет облачно. Местами на Западе Литвы пройдут небольшие дожди. Ночью будет 0-5 градусов тепла. В четверг днем ожидаются кратковременные осадки. Усилится ветер. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов тепла, только на западе страны будет немного прохладнее.
В пятницу в Литву придет циклон, ожидаются осадки. В основном будет идти дождь. Ночью будет 2-7 градусов тепла, ночью 7-12, на юге страны до 14 градусов выше нуля.
В субботу ночью местами, днем во многих районах прогнозируют осадки, в основном дождь. Ночью будет около 0, днем всего 4–9 градусов тепла.
На Пасху будет прохладно: ночью повсюду чуть ниже нуля, днем также особого тепла не ожидается. И ночью и днем местами пройдут небольшие дожди.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Они ответят: и тот пилот, который сбрасывал бомбы на мирные дома, те, кто стреляли в нас": cвидетельство Надежды, которая выжила в Драмтеатре Мариуполя
Номер телефона и приписка: "Игорь. Но может взять Надя....
Новые рейтинги: повода для радости у консерваторов нет
В новых рейтингах – рост доверия к правительству и...
Война в Украине. Зеленский: российские войска перейдут к еще более масштабным действиям
Война в Украине продолжается 47-й день. Президент...
В Литве потеплеет, но пасхальные выходные не порадуют
В понедельник особых перемен не ожидается. Литва...