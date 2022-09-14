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В среду днем погоду в Литве обусловила юго-восточная часть антициклона. Будет облачно.
В Литве потеплеет, но будет дождливо
© DELFI / Karolina Pansevič

Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Более интенсивные осадки ожидаются на западе страны, на востоке дожди будут небольшими. Днем будет 15–19 градусов тепла.

В ночь на четверг облака рассеются, но медленно. Прояснения будут, но местами еще ожидаются кратковременные дожди. Больше всего осадков будет на западе страны. Ночью будет 8–13 градусов тепла.

В четверг днем Литва останется в зоне действия циклона. Кратковременные дожди пройдут в большинстве районов. Более интенсивные осадки ожидаются на северо-западе. Воздух прогреется до 14–19 градусов тепла.

В пятницу также ожидаются кратковременные осадки, станет немного прохладнее.

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