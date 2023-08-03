03 августа 2023 г. 08:15

В Литве "пошли" грибы: урожай читательницы портала вызовет зависть у заядлых грибников

 
Юстина Асакавичюте
ru.DELFI.lt
Baravykai, skaitytojos Sandros nuotr.
Baravykai, skaitytojos Sandros nuotr.

"Вот пошли так уж пошли", – пишет читательница портала Сандра и делится "добычей", найденной 2 августа. Столько грибов она нашла в Жемайтии.

"Я живу в Таураге, а родом из Шилальского района, я там знаю грибные места с детства. Утром поехала, пособирала грибы часа три, потом навестила родителей и снова в лес.

Baravykai, skaitytojos Sandros nuotr.

Всего провела в лесу около 7 ч., объехала не один лес, в некоторых ничего не нашла. Одним словом, этот урожай не из одного леса и не из одного места", – сказала она Delfi.

Baravykai, skaitytojos Sandros nuotr.

На снимках Сандры - грибы и дома и в лесу.

Поскольку Сандра ездила в такие места, где растут боровики, лисичек не нашла. По словам Сандры, лисичек много в Таурагских лесах.

Baravykai, skaitytojos Sandros nuotr.

"Я люблю есть их сырыми. Мне они не нравятся в консервированном или замороженном виде. Лисички можно собирать, но столько, чтобы сразу съесть. А боровики я сушу, замораживаю, вакуумирую, мариную", – рассказала Delfi женщина.

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