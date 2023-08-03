В Литве "пошли" грибы: урожай читательницы портала вызовет зависть у заядлых грибников

"Я живу в Таураге, а родом из Шилальского района, я там знаю грибные места с детства. Утром поехала, пособирала грибы часа три, потом навестила родителей и снова в лес.

Всего провела в лесу около 7 ч., объехала не один лес, в некоторых ничего не нашла. Одним словом, этот урожай не из одного леса и не из одного места", – сказала она Delfi.

На снимках Сандры - грибы и дома и в лесу.

Поскольку Сандра ездила в такие места, где растут боровики, лисичек не нашла. По словам Сандры, лисичек много в Таурагских лесах.