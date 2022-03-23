В Литве популярностью пользуются "Наполеоны" Марины и Лены из Украины

Сандра помогла девушкам не только финансами, она помогла организовать сам бизнес, ведет их страничку в инстаграме.

"Марина и Лена живут в квартире над нами на ул. Чурлёнё. Мы познакомились, когда одна соседка встретила моего мужа в подъезде и рассказала, что в нашем доме поселились украинки, нуждающиеся в финансовой помощи. Мой муж сразу дал 200 евро, чтобы соседка им передала. Потом пришел домой и обо всем рассказал мне. Это не первая семья, о которой мы заботимся, там 4 детей и 2 женщины, я сказала мужу, что 200 евро при наших ценах это мало", – рассказала Сандра.

Как рассказала Сандра, она решила познакомиться с женщинами и помочь им чем-нибудь еще.

"Мы вместе ужинали, украинки рассказали, что умеют печь "Наполеон". У них возник вопрос, будет ли кому их продавать. Я сказала, конечно, Лена. На следующий день моя подруга создала для них страничку в инстрагаме, я составила план рекламы. Сегодня четвертый день, а все распродано, на следующую неделю тоже много заказов", – сказала Сандра.

По ее словам, в домашних условиях такое количество тортов испечь сложно, но помощь местного ресторана помогла женщинам.

"Сейчас мы сможем принимать больше заказов, поскольку ресторан Dine позволил Лене и Марине пользоваться цехом, сейчас они смогут испечь больше тортов. В домашнюю духовку помещалось три коржа, а для торта весом 2 кг их нужно 10", – рассказала Сандра.

Лена и Марина приехали в Вильнюс через неделю после начала войны. Их эмоциональное состояние сложное, но работа помогает.

"Моя цель, чтобы у них был постоянный источник дохода. Когда мы познакомились, они были напуганы, их эмоциональное состояние было сложным. Когда они не работали, они говорили о том, выживут ли их мужья. Я не представляю, каково им. Но сейчас они заняты работой, у них меньше времени думать о том, что они не могут изменить. У них нет времени сидеть и думать, как быть. Они очень устали, но сейчас иногда слышны и шутки, они начали зарабатывать деньги, появилось чувство безопасности", – сказала Сандра.

Сейчас, по ее словам, женщины уже думают о том, как помочь оставшимся в Украине.

"Они только сейчас начали зарабатывать, поэтому думают о том, что какую-то часть смогут жертвовать Украине, близким, друзьям или организациям. Мы все деньги отдаем им", – рассказала Сандра.