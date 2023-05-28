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Родственники, коллеги и друзья, приехавшие в Каунас в воскресенье, проводили актрису, психотерапевта Дайву Рудокайте в последний путь. Известную актрису похоронили на 1-м Ромайнском кладбище.
28 мая родственники, коллеги и друзья актрисы собрались в Национальном драматическом театре в Каунасе, в Большом зале которого прошла церемония прощания.
Во второй половине дня Д. Рудокайте проводили в последний путь – женщину похоронили на 1-м Ромайнском кладбище.
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