28 мая родственники, коллеги и друзья актрисы собрались в Национальном драматическом театре в Каунасе, в Большом зале которого прошла церемония прощания.

Во второй половине дня Д. Рудокайте проводили в последний путь – женщину похоронили на 1-м Ромайнском кладбище.