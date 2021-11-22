В Литве получено больше 6000 сообщений о побочных действиях вакцины от коронавируса

"С начала вакцинации мы получили больше 6000 сообщений", – сказала LRT представитель ГСКЛП Ругиле Пильвинене.
По ее словам, бустерной дозой в Литве привились 180 000 человек, абсолютное большинство прививалось вакциной Pfizer-BioNTech Comirnaty – с начала сентября, когда начали прививать бустерной дозой, получены около 600 сообщений о побочном действии вакцины.
"Однако количество сообщений, связанных с бустерной дозой, составляет всего около 10% от этого числа. Сообщений в связи с вакциной Spikevax поступило меньше 10% – всего 6% после третьей дозы", – сказала Пильвинене.
По ее словам, люди жалуются на общее недомогание, головную боль, жар, лишь немногие сообщают о тяжелых побочных действиях.
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