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В Литве получено больше 6000 сообщений о побочных действиях вакцины от коронавируса, сообщает Государственная служба контроля над лекарственными препаратами (ГСКЛП).
В Литве получено больше 6000 сообщений о побочных действиях вакцины от коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

"С начала вакцинации мы получили больше 6000 сообщений", – сказала LRT представитель ГСКЛП Ругиле Пильвинене.

По ее словам, бустерной дозой в Литве привились 180 000 человек, абсолютное большинство прививалось вакциной Pfizer-BioNTech Comirnaty – с начала сентября, когда начали прививать бустерной дозой, получены около 600 сообщений о побочном действии вакцины.

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"Однако количество сообщений, связанных с бустерной дозой, составляет всего около 10% от этого числа. Сообщений в связи с вакциной Spikevax поступило меньше 10% – всего 6% после третьей дозы", – сказала Пильвинене.

По ее словам, люди жалуются на общее недомогание, головную боль, жар, лишь немногие сообщают о тяжелых побочных действиях.

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