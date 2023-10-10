В Литве полиция усиливает патрулирование у всех синагог

"Особых рисков мы не видим, но уже в субботу, после событий, было принято решение усилить охрану некоторых объектов силами полиции – полицейским было поручено включить в маршруты патрулирования все синагоги Литвы, а также другие места, связанные с евреями", — сказал Р. Матонис радиостанции LRT во вторник.

Он отметил, что такие места включены в маршруты патрулирования, также полицейские общаются с сотрудниками, дежурящими на этих объектах.

"Полицейские патрулируют такие места, посещают их, общаются с лицами, охраняющими эти объекты, обмениваются контактами", – говорит Р. Матонис.