В Литве полиция усиливает патрулирование у около всех синагог

 
ELTA
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Kauno choralinė sinagoga (Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos nuotr.)
Kauno choralinė sinagoga (Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos nuotr.)
ФОТО: DELFI

Полиция по всей Литве усиливает охрану еврейских молитвенных домов и других мест после субботнего военного нападения террористической группировки "Хамас" на Израиль, сообщил представитель департамента полиции Рамунас Матонис. По его словам, на данный момент никаких инцидентов не зафиксировано.

"Особых рисков мы не видим, но уже в субботу, после событий, было принято решение усилить охрану некоторых объектов силами полиции – полицейским было поручено включить в маршруты патрулирования все синагоги Литвы, а также другие места, связанные с евреями", — сказал Р. Матонис радиостанции LRT во вторник.

Он отметил, что такие места включены в маршруты патрулирования, также полицейские общаются с сотрудниками, дежурящими на этих объектах.

"Полицейские патрулируют такие места, посещают их, общаются с лицами, охраняющими эти объекты, обмениваются контактами", – говорит Р. Матонис.

На данный момент никаких инцидентов возле синагог или других важных для еврейской общины мест страны не зафиксировано, сообщает представитель полиции.

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