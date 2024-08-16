В Литве полиция раздаст водителям одноразовые алкотестеры

Представитель полиции отметила, что за последние несколько лет увеличилось количество случаев вождения в нетрезвом виде. По ее словам, в своих объяснениях многие водители утверждают, что сели за руль пьяными, потому что чувствовали себя хорошо.

„Со вчерашнего дня мы выполняем задачи и функции, возложенные на полицию в 5 уездах страны, то есть защиту личности и общественной безопасности, предупреждение преступлений и преступной деятельности. Конечно, мы осуществляем контроль за безопасным движением на дорогах. Основное внимание уделяется трезвости водителей транспортных средств“, - заявила журналистам в пятницу И.Шаблинскене.

Представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Инга Шаблинскене сообщила, что рейды продолжаются с четверга. Она отметила, что подобные акции проходят около 20 раз в год.

„За последние годы выявлены десятки тысяч нетрезвых водителей. В первом полугодии этого года у нас уже выявлено 4822 нетрезвых водителя“, - подчеркнула она.

„Во время последней проверки количество пьяных водителей увеличилось с 15 до 20“, - ответила И. Шаблинскене на вопрос, связано ли большее количество пойманных с участившимися рейдами.

Как пояснила Сигита Кнюкштене, менеджер по продажам компании Testera, цель кампании по распространению алкотестеров – заставить людей вести себя более ответственно и использовать инструменты, позволяющие оценить, могут ли они водить машину.