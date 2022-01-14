Лента Лозницы длится четыре часа и охватывает период с 1988-го по 1993 год. Начиная с мирных митингов за независимость в перестройку и заканчивая выводом советских войск из Литвы уже после прихода Бориса Ельцина к власти.

На премьере картины присутствовали Сергей Лозница, главный герой Витаутас Ланбсдергис, программный директор Настоящего Времени Кенан Алиев и президент Радио Свободная Европа / Радио Свобода Джейми Флай.

"Этот период очень важен не только для Литвы, но и для всей европейской истории в целом. Меня удивило, что нет масштабного фундаментального фильма о событиях, которые привели к распаду советской империи. Когда я начал искать в архивах, я обнаружил, что есть уникальные кадры, о которых никто не знал. Это свидетельствует о том, насколько мастерски Литва сыграла в шахматы против тирана и насколько важно для литовцев следовать голосу совести и стремлению к свободе", – говорит Сергей Лозница.

"Наша поддержка независимости Литвы уходит своими корнями задолго до момента создания этого фильма. Со времени своего основания в 1953 году Радио Свобода вещало для всех народов, находившихся в тисках советской системы. С 1975-го по 2004 год мы разговаривали с литовцами на их родном языке, рассказывая правду о жизни и в незаконно аннексированной стране, и за железным занавесом, сохраняя надежду на независимость, которую Литва восстановила в 1990 году", – подчеркнул в своей речи Джейми Флай.

Сергей Лозница – один из самых известных современных режиссеров, обладатель призов Каннского и еще десятков других престижных кинофестивалей мира как за документальное, так и за игровое кино. Лозница родился в Барановичах, в Беларуси, окончил школу и первый университет – в Киеве, учился кинематографии в Москве, а живет в Германии.

Фильм "Господин Ландсбергис" создан при поддержке Настоящего Времени. Полную версию в эфире телеканала можно будет увидеть в 2022 году.