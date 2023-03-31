В Литве пойдут дожди, значительно похолодает

В большинстве районов ожидаются осадки. На востоке будут идти затяжные дожди, на западе – кратковременные. Местами ожидается туман. Воздух прогреется до 6–11 градусов, теплее будет в Сувалькии и Дзукии.

В субботу погоду в Литве обусловит зона низкого давления. И ночью и днем во многих районах ожидаются кратковременные дожди. Осадки будут небольшими, местами средней интенсивности, в Жемайтии будет идти дождь с мокрым снегом. Ночью будет 0–5 градусов тепла. Днем ожидается 3–8 градусов выше нуля, только на востоке будет 9–11 градусов.

В воскресенье Литва попадет в зоне действия активного циклона. Из-за сильного контраста в давлении усилится северный ветер, его порывы будут достигать 15–18 м/с. Ожидаются осадки, будет идти мокрый снег и снег. Ночью осадки ожидаются во многих частях страны, днем – на юге страны. Ночью будет чуть ниже нуля, поэтому ожидается гололед, будет скользко. Днем будет всего 2–7 градусов тепла.

В ночь на понедельник, а затем и днем во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшой снег. Снова прогнозируют гололед. Будет дуть сильный ветер, местами порывы будут достигать 15–17 м/с. По-прежнему будет холодно: ночью 0–5 градусов мороза, днем всего 0–4 градуса тепла.