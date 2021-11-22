В Литве пойдет снег: в декабре прогнозируют и холодные периоды

"После холодного понедельника во вторник ожидаются перемены. Ночью над Литвой пройдет зона смешанных осадков. На западе будет идти дождь, мокрый снег, в других районах - мокрый снег или снег. Снег снизит видимость, поэтому водителям надо учитывать и этот фактор, не только скользкое дорожное покрытие. Ночью у моря будет выше нуля, а на остальной территории страны 1–6 градусов мороза. В первой половине дня осадки ожидаются на востоке и на юге страны, после обеда они прекратятся. Будет облачно с прояснениями. В Вильнюсе будет 2, в Каунасе, Шяуляй и Паневежисе 4 градуса тепла. В Клайпеде воздух прогреется до 7 градусов.

Со среды потеплеет, пойдет дождь. Ночью местами еще возможен гололед, будет от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла. Теплее будет у моря. Днем осадки возможны лишь местами. В Вильнюсе и Паневежисе будет 4, в Каунасе до 6 градусов тепла, в Шяуляй около 5, в Клайпеде около 8 градусов.

Похожей погода будет в четверг и в пятницу, время от времени будет идти дождь. Ночью будет 1–6 градусов тепла, у моря теплее. Днем будет 3–8 градусов выше нуля", – прогнозирует директор Gismeteo.lt.

Он указал, что, по нынешним прогнозам, в выходные в Литву придет новая зона осадков.

"Особенно в субботу, когда ожидается мокрый снег и снег. Ночью будет ниже 0, днем 0–5 градусов тепла. Последние дни ноября будут отмечены осадками и мрачной погодой. Однако, по нынешним прогнозам, похожей погода будет и в первые дни декабря", – сказал Петкявичюс.

По его словам, говорить о погоде в декабре еще рано.

"По нынешним прогнозам, похоже, что первая половина декабря будет близка норме, ожидается больше осадков. Настоящая зима обычно приходит после Нового года. Декабрь - переходный месяц, поэтому и температура бывает мягче, а снег на праздники - как лотерея. Однако и в декабре бывают холодные периоды и снег, однако они не бывают затяжными", – пояснил Пяткявичюс.