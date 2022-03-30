Местами, в основном на юго-западе страны, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днем будет всего 1–6 градусов тепла. Холоднее всего будет на северо-востоке, теплее – на юге страны.

В ночь на четверг придет циклон. Облачность увеличится, ожидается больше осадков. Выпадет снег. Утром будет от 2 градусов тепла на юго-западе до 3–6 градусов мороза в других районах и до 7 градусов мороза на севере.

В четверг днем погода будет похожей. В большинстве районов ожидаются осадки, в основном в виде снега, только на юге местами ожидается дождь или мокрый снег. Будет дуть сильный и холодный северо-восточный, северный ветер. Температура днем будет всего 1–6 градусов тепла.