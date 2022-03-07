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В понедельник погоду в Литве обусловит западная часть спускающегося с севера циклона.
žiema, miškas, pelkė, orai, sniegas, šaltis
žiema, miškas, pelkė, orai, sniegas, šaltis
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

На востоке страны будет облачно, время от времени будет идти снег. Ожидается холодный северо-западный, северный ветер. На востоке будет 1–3 градуса тепла. На западе будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки возможны лишь местами. На западе будет 4–5 градусов тепла. Однако будет дуть достаточно сильный северный ветер.

Во вторник в Литву придут сразу да атмосферных фронта, поэтому будет облачно, ожидаются осадки. Ночью снег пройдет лишь местами, осадки будут небольшими, днем зона осадков охватит почти всю страну. Будет идти снег. Ветер ожидается переменчивый. Ночью будет 2–7, на востоке местами до 9 градусов мороза. Днем будет от 2 градусов мороза на востоке до 3 градусов тепла в Жемайтии, у моря до 5 градусов тепла.

В среду ночью будет облачно, но небольшой снег пройдет лишь местами. Будет дуть спокойный восточный ветер. Ночью 1–6 градусов мороза, на востоке до 7–10 градусов мороза. Днем усилится зона высокого давления. Будет ясно и без осадков. Будет дуть слабый восточный ветер. Будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В четверг в Литву придет антициклон. И ночью и днем будет без осадков. Ночью будет 5–10, местами до 13 градусов мороза. Днем будет около 0.

В пятницу будет солнечно и без осадков. Будет дуть слабый южный ветер. Ночью ожидается 3–8, местами до 10 градусов мороза, а днем уже будет 1–6 градусов тепла.

В выходные должна сохранится зона высокого давления, будет сухо и солнечно, местами облачно с прояснениями. По ночам станет теплее, а днем погода будет напоминать весеннюю.

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