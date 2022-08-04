aA
В Литве подтверждены еще два случая заболевания оспой обезьян, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.
Raupai
Raupai
© Scanpix

Днем ранее в стране был подтвержден первый случай этого инфекционного заболевания.

Оспа обезьян вновь диагностирована у лиц в возрастных группах 20-29 и 30-39 лет. Оба человека обратились в больницу и были отправлены лечиться амбулаторно.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литве подтвержден первый случай заражения оспой обезьян  заболел приехавший из другой страны мужчина

В Литве подтвержден первый случай оспы обезьян, в среду...

TOP новостей

Экономист: грядущий отопительный сезон пугает (1)

Европа столкнулась с ростом цен на энергоресусрсы,...

В Литве подтверждены еще два случая заражения оспой обезьян

В Литве подтверждены еще два случая заболевания оспой...

Беларусь хвастает: из-за безвизового режима к нам едут голодные литовцы

Беларусь все еще хвастает, будто из-за безвизового...

Третий этап либерализации рынка электроэнергии в Литве предлагается отложить до июля следующего года

Потребителям, подпадающим под третий этап...

После публикации на Delfi прокуратура расследует приказ министра охраны окружающей среды

После публикации на Delfi прокуратура расследует приказ...