В Литве подтверждены еще два случая заражения оспой обезьян

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В Литве подтверждены еще два случая заболевания оспой обезьян, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.
Днем ранее в стране был подтвержден первый случай этого инфекционного заболевания.
Оспа обезьян вновь диагностирована у лиц в возрастных группах 20-29 и 30-39 лет. Оба человека обратились в больницу и были отправлены лечиться амбулаторно.
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