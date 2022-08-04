В Литве подтверждены еще два случая заражения оспой обезьян

Днем ранее в стране был подтвержден первый случай этого инфекционного заболевания.

Оспа обезьян вновь диагностирована у лиц в возрастных группах 20-29 и 30-39 лет. Оба человека обратились в больницу и были отправлены лечиться амбулаторно.