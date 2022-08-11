"Установлены еще два случая оспы обезьян", – сказал он журналистам.
Всего в Литве установлены пять случаев этой болезни.
Три первых случая были зафиксированы на прошлой неделе. Все заболевшие вернулись из Германии. Им было назначено амбулаторное лечение.
Оспой обезьян может заразиться каждый человек, но больше всего риска заболеть при физическом контакте с больным. Болезнь передается через оспины на теле больного и воздушно-капельным путем.
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