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В Литве подтверждено еще девять случаев омикрон-штамма COVID-19, в общей сложности их установлено четырнадцать, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
Omikron atmaina
Omikron atmaina
© Shutterstock

Как утверждает НЦОЗ, шесть из вновь подтвержденных девяти случаев являются завозными.

По словам эпидемиологов, шесть завозных случаев зафиксированы у жителей, приехавших из Дании, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Чехии, с Мальдив, из Намибии. Между тем три человека никуда не выезжали, заразились в семье, один из них не мог назвать источник заражения.

В Литве омикрон-штамм подтвержден в общей сложности у 14-и человек, из них пятеро непривиты. Старшему заболевшему 50 лет, младшему - девять.

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Эксперты предупреждают, что омикрон-штамм распространяется быстрее доминирующего сейчас в мире дельта-штамма. Одна из причин этого - снижение действенности вакцин.

И все же, согласно предварительным данным, заболевание этим штаммом вызывает не такие тяжелые симптомы.

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