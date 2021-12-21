Как утверждает НЦОЗ, шесть из вновь подтвержденных девяти случаев являются завозными.

По словам эпидемиологов, шесть завозных случаев зафиксированы у жителей, приехавших из Дании, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Чехии, с Мальдив, из Намибии. Между тем три человека никуда не выезжали, заразились в семье, один из них не мог назвать источник заражения.

В Литве омикрон-штамм подтвержден в общей сложности у 14-и человек, из них пятеро непривиты. Старшему заболевшему 50 лет, младшему - девять.

Эксперты предупреждают, что омикрон-штамм распространяется быстрее доминирующего сейчас в мире дельта-штамма. Одна из причин этого - снижение действенности вакцин.

И все же, согласно предварительным данным, заболевание этим штаммом вызывает не такие тяжелые симптомы.