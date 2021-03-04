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В Литве установлено еще 13 случаев "британского" штамма коронавируса, сообщила в четверг Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем (НЛНОЗ).
Keleivių COVID-19 testavimo paslaugų oro uostuose pristatymas
Keleivių COVID-19 testavimo paslaugų oro uostuose pristatymas
© DELFI / Andrius Ufartas

"В лаборатории Вильнюсской университетской больницы - клиники Сантарос - было изучено 96 проб, из которых 13 отнесены к "британскому" штамму", - говорится в сообщении.

В других лабораториях новых случаев этого штамма пока не установлено.

НЛНОЗ также информирует, что в стране установлено 50 случаев "британского" штамма коронавируса.

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