"В лаборатории Вильнюсской университетской больницы - клиники Сантарос - было изучено 96 проб, из которых 13 отнесены к "британскому" штамму", - говорится в сообщении.

В других лабораториях новых случаев этого штамма пока не установлено.

НЛНОЗ также информирует, что в стране установлено 50 случаев "британского" штамма коронавируса.