"В конце декабря 2020 года у жительницы Вильнюса подтвердили COVID-19. 12 января 2021 года лаборатория НЦОЗ выслала образцы для исследования в Роттердам (Голландия). 27 января 2021 г. был получен ответ, что в Литве обнаружен штамм SARS-CoV-2 с мутацией B.1.1.7", – сказал представитель Минздрава Витаутас Бенюшис.

19 декабря британские службы подтвердили, что новый штамм может быстрее распространяться.

Выяснилось, что в Британии этот штамм стал доминирующим.