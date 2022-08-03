Подробнее об этом рассказали представитель Минздрава Литвы Галина Загребневене и представитель Национального центра общественного здравоохранения Раса Ляуседене.

Загребневене сказала, что данные об этом были получены примерно час назад.

"Это мужчина из возрастной группы 40-49 лет, гражданин Литвы, который приехал в Литву из другой страны", – сказала она. Загребневене сказала, что у них нет информации о том, как человек заболел, неизвестно и то, выпустили ли его после тестирования лечиться домой.

"У нас есть предварительные данные - состояние здоровья у больного нетяжелое и стабильное, поэтому его отправят на лечение домой", – сказала специалист Мизндрава.

Известно, что с больным контактировали 5 человек. Этих людей не изолировали, просто рекомендовали следить за своим состоянием, если появятся симптомы, обращаться к врачу.

Загребневене акцентировала, что если у больного нет температуры, нет сыпи и других специфических симптомов, он не заразен.

"Поэтому риск заражения 5 контактировавших людей не велик, контакты были до появления симптомов. Высокий риск бывает тогда, когда был тесный физический контакт с больным, у которого есть симптомы - сыпь на разных стадиях.

При контакте с кожей больного, уходе за больным, если есть контакт с оспинами, когда их обрабатывают голыми руками, без перчаток, такой контакт расценивается как контакт высокого риска", – сказала она.

Ляуседене уточнила: "В данном случае, когда у человека появились первые симптомы, ни с кем не встречался. Значит риск заражения контактов невелик".

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала мая во всем мире за пределами Африки выявлено более 18 000 случаев оспы обезьян, большинство из них - в Европе.

Как сообщил Минздрав в июле, Литва заказала около 1400 доз вакцины против этого заболевания.

Тогда сообщалось, что контактные лица будут вакцинироваться после контакта с высоким риском заражения, возможности профилактической вакцинации не будет.

Вакцинация против оспы не проводится в Литве с 1980 года.