Специалист по инфекционным заболеваниям, профессор Саулюс Чаплинкас отреагировал на недовольство жителей в связи с побочными действиями вакцины от коронавируса. Он поделился данными наблюдений из США.

По словам профессора, обзор данных показал, что реактогенность вакцины высокая, а частотность побочных эффектов похожа на то, что указано в клинических исследованиях компаний.

"США представили все данные о статистике побочных эффектов вакцины. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подготовил обзор на эту тему. За первый месяц вакцинации жителям США вкололи 13,8 млн. доз вакцины от ковида (с 14 декабря 2020 по 13 января 2021).

За это время было получено 6994 сообщений о побочных эффектах, 90,8% из них были легкими, а 9,2% – тяжелыми. Жителей США прививали вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna. Головная боль (22,4%), усталость (16,5%) и головокружение (16,5%) были самыми распространенными побочными эффектами.

Сообщалось и о редких анафилактических реакциях – тяжелой аллергии, когда требовалось вмешательство медиков – было 62 таких сообщений, 46 (74,2%) после вакцинации Pfizer-BioNTech и 16 (25,8%) Moderna. Такие реакции были в 4,5 случаях на миллион доз", – писал в Facebook профессор.

Чаплинскас представил и данные по другим вакцинам.

Чаплинскас указал, что наблюдения и исследования показали высокую реактогенность вакцины от коронавируса.

"Результаты наблюдений за обеими вакцинами показали высокую реактогенность. Сообщалось, что больше реакций бывает после второй дозы Pfizer-BioNTech, особенно на второй день после вакцинации (данных о реакции после второй дозы Moderna не было). После второй дозы Pfizer-BioNTech температура и озноб фиксировали в 4 раза чаще, чем после первой дозы", – писал профессор.

Чаплинскас отмети, что в обзоре сообщается о 113 случаях смерти после прививки, но имеющаяся информация не подтвердила, что привитые скончались из-за прививки.

Согласно этим данным, по словам Чаплинскаса, обе вышеупомянутые американские вакцины от COVID-19 достаточно безопасны, нет никаких новых данных о них, за исключением полученных в первый месяц вакцинации.