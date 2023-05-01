В Литве поднимают вопрос снижения налогов среднему классу: за чей счет это возможно?

"Мы считаем, что пора пересмотреть формулу. Как это сделать, я сейчас не могу комментировать, но мы в документе передали это правительству", – сказала глава Форума инвесторов Рута Скирене.

ННМ позволяет работнику не платить налоги с определенной суммы.

По словам Скирене, в следующем году ННМ должны применять в отношении среднего класса, т.е. людей с доходами 2000-3000 евро "на бумаге".

По ее словам, именно такие зарплаты в основном получают молодые работники, которые только что окончили учебу, они часто уезжают на заработки за границу. Чтобы удержать их в Литве – нужны перемены.

За снижение налогов для среднего класса выступают и профсоюзы.

Председатель Конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что государство недостаточно оценивает доходы этих людей. По ее мнению, сейчас мы каждого человека оцениваем как физическое лицо, а налоги считаем в зависимости от доходов. По словам Ругинене, нельзя забывать, что все сталкиваются с разными ситуациями.

"Представьте мать-одиночку с 1-2 детьми или с тремя детьми, когда ее доходы делишь на несколько человек, получается небольшая сумма на каждого", – заметила она.

Профессор Вильнюсского университета, экономист Ромас Лазутка сказал, что государственные финансы и без того слабы – денег не хватает на повышение зарплат врачей, учителей, судей, поэтому, он считает, повышение ННМ стало бы еще одной дырой в бюджете.

Экономист отметил, что в первую очередь государство должно думать о людях с небольшими доходами. "Забота стоит денег. Если заботиться о среднем классе, вопрос – за чей счет?", – сказал он.

Инвесторы предлагают компенсировать эту льготу всеобщим налогом на недвижимость.

По словам Скирене, сейчас есть много исключений, их надо упразднить, чтобы налог на недвижимость стал всеобщим.

Профсоюзы считают, что снизить налог среднему классу надо за счет тех, кто много зарабатывает.

Министр финансов ранее говорила, что ННМ и налоговая реформа будут переданы в парламент не вместе, а ННМ будет зависеть от возможностей бюджета.

По словам председателя парламентского Комитета по бюджету и финансам Миндаугаса Линге, обычно такие предложения передают вместе с проектом бюджета и другими связанными с ним проектами.

По его мнению, конец года - вот когда время обсуждать этот вопрос. Пока неясно, будет ли правительство Литвы менять формулу ННМ.

По словам Линге, общее направление ясно, и его придерживаются - ННМ должен приблизиться к минимальной зарплате.

Сейчас ННМ в Литве составляет 625 евро, а минимальная зарплата - 840 евро "на бумаге".

Предложение об уравнивании ННМ с минимумом поддерживает и президента, а Организация экономического сотрудничества и развития рекомендует связать ННМ с инфляцией, однако Лазутка считает, что это будет невыгодно людям с небольшими зарплатами, ведь долгое время в Литве зарплаты росли быстрее, чем инфляция.

Из-за повышения ННМ с января на 85 евро госбюджет лишится 165 млн. евро в год.