В Литве подготовлены требования к оборудованию укрытий, убежищ и сооружений коллективной защиты

Как указывается в сообщении министерства, в проекте предлагается, чтобы помещение укрытия оборудовалось в здании общественного назначения (кроме религиозных целей), в котором могут одновременно разместиться более 100 человек; в высотном (более 5 этажей) многоквартирном доме.
Если в этих зданиях или пристройках к ним не предусмотрено укрытие, оно должно быть спроектировано как здание, инженерное строение или иной объект, принадлежащий указанным зданиям.
Также предлагается, чтобы укрытие проектировалось и оборудовалось для не менее чем 40% жителей, постоянно находящихся в этом здании, максимальная площадь укрытия не ограничивается.
Вход в укрытие должен быть приспособлен для лиц с ограниченной подвижностью, в нем должно быть не менее одного входа/выхода и не менее одного аварийного выхода. Также укрытие должно быть спроектировано и оборудовано электроснабжением от сети, без требования категории надежности электроснабжения.
В укрытии рекомендуется спроектировать и установить систему отопления, а при желании застройщика можно спроектировать и установить инженерную систему вентиляции. Также рекомендуется установить незамерзающую систему водоснабжения, имеющую как минимум один водозаборный кран и водосборник.
В проекте ТСР предусмотрены требования к сооружениям убежищ, помещениям, в которых будут работать жители, обеспечивающие деятельность государственных и муниципальных институтов и учреждений в случае чрезвычайных ситуаций или войны, или будут работать жители с назначенными важными задачами.
В убежищах обязательной будет установка инженерной система отопления и вентиляции. Они должны быть спроектированы и оснащены электропитанием от двух независимых источников питания и стационарным подключением к интернету.
Проект ТСР также устанавливает требования к зданиям и помещениям коллективной защиты.
Требования настоящего ТСР предлагается учитывать при оборудовании убежищ, сооружений коллективной защиты, а также укрытий в существующих сооружениях или помещениях.