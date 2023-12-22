В Литве подготовлены требования к оборудованию укрытий, убежищ и сооружений коллективной защиты

Как указывается в сообщении министерства, в проекте предлагается, чтобы помещение укрытия оборудовалось в здании общественного назначения (кроме религиозных целей), в котором могут одновременно разместиться более 100 человек; в высотном (более 5 этажей) многоквартирном доме.

Если в этих зданиях или пристройках к ним не предусмотрено укрытие, оно должно быть спроектировано как здание, инженерное строение или иной объект, принадлежащий указанным зданиям.

Также предлагается, чтобы укрытие проектировалось и оборудовалось для не менее чем 40% жителей, постоянно находящихся в этом здании, максимальная площадь укрытия не ограничивается.

Вход в укрытие должен быть приспособлен для лиц с ограниченной подвижностью, в нем должно быть не менее одного входа/выхода и не менее одного аварийного выхода. Также укрытие должно быть спроектировано и оборудовано электроснабжением от сети, без требования категории надежности электроснабжения.