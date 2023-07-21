В Литве почти половина жителей считает, что женщины могут иметь фамилии, оканчивающиеся на -а

Ромас Мачюнас, представитель компании по изучению общественного мнения Baltijos tyrimai, проводившей исследование, отметил, что, хотя эти цифры не показывают абсолютной поддержки, нововведение поддерживают молодые женщины и мужчины, т.е. та часть общества, для которой этот вопрос актуален.

"Целевая аудитория сильно поддерживает, и говорит, что должно поддерживать большинство всех жителей Литвы, вопрос необязательный. А молодые мужчины в принципе поддерживают. (...) Только те, кому за 50, больше придерживаются традиции", - отмечает он.

14-29 июня 2023 г. совместная литовско-британская компания по изучению рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai провела репрезентативный опрос жителей Литвы. Было опрошено 1 020 жителей Литвы (в возрасте 18 лет и старше), опрос проводился в 110 точках отбора.