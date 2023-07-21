21 июля 2023 г. 10:30

В Литве почти половина жителей считает, что женщины могут иметь фамилии, оканчивающиеся на -а

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika
Репрезентативный опрос жителей, проведенный по заказу LRT, показывает, что 47 проц. жителей согласны или скорее склонны согласиться с тем, что женщины должны иметь право на фамилии, оканчивающиеся на -а. 36 проц. не согласны с этим, а 17 проц. не имеют мнения.

Ромас Мачюнас, представитель компании по изучению общественного мнения Baltijos tyrimai, проводившей исследование, отметил, что, хотя эти цифры не показывают абсолютной поддержки, нововведение поддерживают молодые женщины и мужчины, т.е. та часть общества, для которой этот вопрос актуален.

"Целевая аудитория сильно поддерживает, и говорит, что должно поддерживать большинство всех жителей Литвы, вопрос необязательный. А молодые мужчины в принципе поддерживают. (...) Только те, кому за 50, больше придерживаются традиции", - отмечает он.

14-29 июня 2023 г. совместная литовско-британская компания по изучению рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai провела репрезентативный опрос жителей Литвы. Было опрошено 1 020 жителей Литвы (в возрасте 18 лет и старше), опрос проводился в 110 точках отбора.

Результаты исследования отражают мнение жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту и типу поселения. Погрешность результатов не превышает 3,1 п. п. при доверительном интервале 95 проц. Метод опроса: личное интервью на дому у респондентов.

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