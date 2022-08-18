meteo.lt сообщает, что в четверг также будет очень жарко поэтому может быть побит рекорд, державшийся 83 года - 31,3 градус (был зафиксирован в Вильнюсе 18 августа 1939 г.).
В среду днем в Литве было 27–32 градуса. В ночь на четверг было 14–19 градусов тепла, у моря - 19–21°C. Тропическими ночи были также в Ниде и на мысе Вентес.
В четверг вероятность осадков в Литве невелика. Воздух прогреется до 28–33 градусов.
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