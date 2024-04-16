В Литве по всей стране стартует акция Caritas по сбору помощи для Украины

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Во вторник стартует акция по сбору помощи для Украины, инициированная литовской Caritas.

Как сообщается в пресс-релизе организации, в ходе трехдневной акции в 30 городах страны жители смогут жертвовать денежные средства, продукты длительного хранения, а также самые необходимые предметы гигиены и быта.

По словам генерального секретаря Caritas Дейманте Букейкайте, больше всего необходимы подгузники для взрослых и детей.

Организуемый литовской организацией Caritas седьмой сбор самых необходимых товаров и продуктов длительного хранения для Украины пройдет 16, 17, 18 апреля не только в крупных городах Литвы – Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе, Паневежисе, но и в небольших городах, таких как Гаргждай, Кайшядорис, Мариямполе, Шилале, Молетай, Зарасай и другие.

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