В Литве по всей стране стартует акция Caritas по сбору помощи для Украины

Как сообщается в пресс-релизе организации, в ходе трехдневной акции в 30 городах страны жители смогут жертвовать денежные средства, продукты длительного хранения, а также самые необходимые предметы гигиены и быта.
По словам генерального секретаря Caritas Дейманте Букейкайте, больше всего необходимы подгузники для взрослых и детей.
Организуемый литовской организацией Caritas седьмой сбор самых необходимых товаров и продуктов длительного хранения для Украины пройдет 16, 17, 18 апреля не только в крупных городах Литвы – Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе, Паневежисе, но и в небольших городах, таких как Гаргждай, Кайшядорис, Мариямполе, Шилале, Молетай, Зарасай и другие.