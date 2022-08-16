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Во вторник в Литве будет тепло, малооблачно. Днем ожидается переменная облачность, но будет достаточно солнечно.
Poilsiautojai Palangoje
Poilsiautojai Palangoje
© Mindaugas Milinis

На юго-западе после обеда пройдут дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 27–32 градусов тепла.

В среду ночью облака рассеются, небо прояснится. Больше облаков будет только на западе страны, где ночью могут пройти небольшие дожди с грозами. Ночь будет душной - 16–21 градус тепла.

В среду днем особых перемен не ожидается. Будет малооблачно, поэтому прятаться от солнца придется в тени. Небольшие дожди возможны на западе страны. Воздух прогреется до 27–31 градуса тепла.

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