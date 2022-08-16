На юго-западе после обеда пройдут дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 27–32 градусов тепла.

В среду ночью облака рассеются, небо прояснится. Больше облаков будет только на западе страны, где ночью могут пройти небольшие дожди с грозами. Ночь будет душной - 16–21 градус тепла.

В среду днем особых перемен не ожидается. Будет малооблачно, поэтому прятаться от солнца придется в тени. Небольшие дожди возможны на западе страны. Воздух прогреется до 27–31 градуса тепла.