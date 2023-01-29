В Литве по-прежнему будет сыро и нехолодно

Будет дуть сильный ветер. Днем будет 0-4 градусов тепла, а на востоке местами – до 1 градуса мороза.
В ночь на понедельник Литва останется в зоне низкого давления. Во многих районах ожидаются смешанные осадки: снег, мокрый снег, позже дождь. Местами возможна метель. Кое-где ожидается ледяной дождь и гололед. На западе страны ветер усилится до 15-20 м/с. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В понедельник днем ситуация почти не изменится. Днем будет пасмурно и сыро. На большей части территории ожидаются осадки: на востоке мокрый снег и снег, на западе – дождь. Будет дуть тот же сильный ветер. Днем ожидается 0-5 градусов тепла.
В другие дни также ожидаются осадки, особого похолодания не прогнозируют. `
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