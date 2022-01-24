"Четвертой дозой прививаться не буду, я хочу поехать в Турцию, так третью прививку, может, и сделаю", – сказала LNK жительница Вильнюса Эляна.

Она сдавала тест на антитела. женщина болела коронавирусом, потом сделала две прививки. Третью она планирует делать ради поездки в Турцию, а первые две прививки сделала ради "паспорта возможностей".

"Только ради "паспорта возможностей". У меня дети уже взрослые, сын женат, дочь замужем, у меня две внучки. Так что госпожа Шимоните пусть не переживает, если я умру", – сказала она.

Третью прививку не сделало немало жителей Литвы. Они говорят, что сейчас беспокоятся больше, чем перед первой прививкой.

"Да, желания нет. Я склоняюсь к тому, что надо получить иммунитет естественным способом", – сказала одна женщина.

Другая заметила, что получила две прививки, "еле выжила, муж вообще не мог говорить, а мне было тяжело дышать, поэтому я боюсь".

"Надо следить за рекомендациями ВОЗ, она говорит, что не надо подрывать иммунитет", – сказал LNK один мужчина.

Третьей дозой в Литве привились около 850 000 жителей, между тем уже говорят о том, что осенью, возможно, потребуется четвертая прививка.

"Мы следим за информацией. В Израиле, в Дании уже есть такая информация, что людям из групп риска уже сейчас делают 4 прививку. В Литве же немало людей не привились и третьей", – сказал Дулькис.

Правительство на прошлой неделе начало новую коммуникационную кампанию "Не будь последним".

Идея и создание необходимых средств для ее осуществления обошлись в 60 000 евро.

"Я бы хотел обратить внимание на замечание Европейского агентства лекарственных средств - избыточная и чрезмерная ревакцинация может принести негативные последствия", – сказал LNK "крестьянин" Аурелиюс Верига.

"Просто-напросто иммунитет перегрузят. Речь не идет о вакцинации по 2–3 раза в год. Нет, таких рекомендаций нет, я не думаю, что в будущем так будет", – сказал вирусолог Саулюс Чаплинскас.

Он рассказал, что происходит в организме после прививки.

"Антитела со временем исчезают. Но остаются клетки иммунной памяти. Вот тут и важна роль бустерной дозы – после того как антитела пропадают, она стимулирует клетки иммунной памяти. Они сохраняются дольше, когда человек сталкивается с вирусом, эти клетки делают свое дело - производят новую партию качественных антител", – сказал Чаплинскас.

Первым четвертую дозу вакцины утвердил Израиль. В начале года четвертый раз привился президент этой страны и его супруга.

Вирусолог Чаплинскас сказал, что Израиль принял такое решение, но пока еще нет ясных рекомендаций в связи с четвертой дозой. Есть и сигналы, вызывающие беспокойство. После исследований в Израиле выяснилось, что и четвертая доза полностью от "омикрона" не защищает.

"Если нет достаточной защиты, вопрос - стоит ли ревакцинироваться", – поднял вопрос Верига.

"Пока есть только такое исследование, я сказал бы, что надо еще подождать, когда появятся другие исследования. Тогда можно будет делать какие-то выводы", – сказал LNK доцент Медфакультета ВУ Томас Качергюс.

Очевидно, что вирус меняется быстрее, чем человечество успевает защищаться. Однако весной ждет новшество.

"По нашим данным, вероятно, в марте-апреле, страны ЕС получат вакцину, адаптированную к "омикрону", – сказал Дулькис.

Чаплинскас сказал, что "сейчас вирус хитрее человека".