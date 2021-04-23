aA
В Литве обсуждают вопрос возвращения в школу учеников 5-11 классов. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что соответствующие решения правительство может решать на заседании в среду.
Mokykla
Mokykla
© Shutterstock

"(Могут быть решения) о возвращении в школу учеников 5-11 классов. Сегодня представители Министерства науки, образования и спорта и Минздрава должны были встретиться с мэрами. Насколько я знаю, встречи состоялись, (…) говорили, на каких условиях смогут вернуться дети 5-8, а затем и 9-11 классов", - сказала премьер.

Она заверила, что вопрос вакцинации более молодых жителей - вопрос нескольких недель.

"Полной свободы в ближайшее время не будет, поскольку не будет достаточного количества вакцины. С другой стороны, важно соблюдать приоритетную очередь, постепенно спуская возрастную планку, поскольку молодежь, может, и хочет привиться, чтобы путешествовать и получить больше свободы, все же надо учитывать, кто находиться в зоне большего риска, кому больше грозит попадание в больницу", - сказала Шимоните.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Премьер-министр Литвы: мы все еще рекомендуем без особой надобности не уезжать за границу (19)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните после...

Часть литовских 12-классников против возвращения в школу (5)

15 апреля правительство Литвы решило, что 12-классники...

Министр образования Литвы: надеюсь, 1 сентября все ученики вернутся в школы (15)

Министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене...

Если абитуриенты успешно вернуться в школы, то планируется возврат и других учеников (4)

Если возвращение абитуриентов в школы в мае будет...

TOP новостей

Президент о высылке российских дипломатов: мы должны говорить на языке действий (139)

Решение Литвы в знак солидарности с Чехией выслать двух...

В знак солидарности с Чехией Литва высылает двух российских дипломатов (335)

В знак солидарности с Чехией Литва высылает двух...

Захарова обещает ответ странам Балтии: могут начать прикидывать, кому из дипломатов паковать вещи (83)

В МИД РФ обещают ответит на высылку дипломатов из...

Galimybių pasas

Советник министра: "паспорт возможностей" коснется деятельностей, которые еще не открыты (7)

Советник министра экономики Литвы Каролис Жемайтис...

Премьер-министр Литвы тем, кто ждет "Спутник": придется выбирать другую вакцину (261)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу...