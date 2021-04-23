"(Могут быть решения) о возвращении в школу учеников 5-11 классов. Сегодня представители Министерства науки, образования и спорта и Минздрава должны были встретиться с мэрами. Насколько я знаю, встречи состоялись, (…) говорили, на каких условиях смогут вернуться дети 5-8, а затем и 9-11 классов", - сказала премьер.

Она заверила, что вопрос вакцинации более молодых жителей - вопрос нескольких недель.

"Полной свободы в ближайшее время не будет, поскольку не будет достаточного количества вакцины. С другой стороны, важно соблюдать приоритетную очередь, постепенно спуская возрастную планку, поскольку молодежь, может, и хочет привиться, чтобы путешествовать и получить больше свободы, все же надо учитывать, кто находиться в зоне большего риска, кому больше грозит попадание в больницу", - сказала Шимоните.