В Литве планируют менять алгоритм выдачи "паспорта возможностей": круг получателей расширится

В скором времени круг получателей паспорта может расшириться. Это
Delfi подтвердило Министерство энергетики и инноваций.
Жительница Вильнюса Лайма болела коронавирусом, но с момента болезни прошло больше 180 дней. При этом количество антител у нее в организме очень большое – больше чем у привитых или только что переболевших.
"Мне сказали, что при таком количестве антител прививаться не стоит, иммунитет есть", – сказала Лайма.
Однако на "паспорт возможностей" по нынешним правилам женщина не может претендовать, разве что сдаст тест и сможет пользоваться паспортом 24 часа.
Вице-министр Винцас Юргутис на прошлой неделе сказал, что будут решать вопрос включения данных серологического теста для выдачи "паспорта возможностей".
Представители отдела Министерства экономики по связям с общественностью сказали: "Сейчас рассматривают возможность включения результатов теста на антитела в алгоритм "паспорта возможностей", чтобы люди, с достаточным количеством антител могли пользоваться большей свободой".
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