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"Паспортом возможностей" сейчас в Литве могут пользоваться люди из трех групп: переболевшие COVID-19 в течение 180 дней после болезни, привитые двумя или одной дозой, в зависимости от вакцины и в течение 24 часов получившие отрицательный тест на коронавирус.
В Литве планируют менять алгоритм выдачи "паспорта возможностей": круг получателей расширится
© DELFI / Josvydas Elinskas

В скором времени круг получателей паспорта может расшириться. Это
Delfi подтвердило Министерство энергетики и инноваций.

Galimybių pasas
Galimybių pasas
© Ekonomikos ir inovacijų ministerija
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Жительница Вильнюса Лайма болела коронавирусом, но с момента болезни прошло больше 180 дней. При этом количество антител у нее в организме очень большое – больше чем у привитых или только что переболевших.

"Мне сказали, что при таком количестве антител прививаться не стоит, иммунитет есть", – сказала Лайма.

Однако на "паспорт возможностей" по нынешним правилам женщина не может претендовать, разве что сдаст тест и сможет пользоваться паспортом 24 часа.

Вице-министр Винцас Юргутис на прошлой неделе сказал, что будут решать вопрос включения данных серологического теста для выдачи "паспорта возможностей".

Представители отдела Министерства экономики по связям с общественностью сказали: "Сейчас рассматривают возможность включения результатов теста на антитела в алгоритм "паспорта возможностей", чтобы люди, с достаточным количеством антител могли пользоваться большей свободой".

В Литве планируют менять алгоритм выдачи "паспорта возможностей": круг получателей расширится
© Ekonomikos ir inovacijų ministerija

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