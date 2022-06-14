В Литве планируется ввести плату за полив огородов

Министерство охраны окружающей среды Литвы намерено зарегистрировать пользователей такой воды и через 1,5 года ввести плату для них за использование большого количества воды из наземных водоемов. Правда, как будут выявлять пользователей большого количества воды, пока непонятно.

Намереваются ввести плату для тех, кто использует больше 10 и больше куб. м воды в день. Пользователи должны будут сами регистрироваться в таком реестре. Если человек использует меньше 10 куб. м в день, регистрироваться не надо.

Представитель Движения либералов Марюс Гайлюс сказал, что в соответствии с проектом, тех, кто использует немного воды, налогами облагать не будут: проект закона: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6eaf2780dfda11ecb1b39d276e924a5d

Не придется регистрироваться и тем, кто использует воду из водоема, находящегося на "собственном участке".

Заместитель главы администрации муниципалитета Кедайняйского района Гинтаутас Музникас сказал, что муниципалитет пока информацию о таких планах не получал.

Пока сложно сказать, как будет выглядеть регистрация таких пользователей. Правящие уверяют, что такой закон будет способствовать охране окружающей среды и природных ресурсов. Крупные пользователи будут вынуждены искать другие способы решения проблемы.

Кроме того, благодаря подсчету всех пользователей и в случае необходимости можно будет ввести природоохранные ограничения или дополнительные условия для использования поверхностных вод, чтобы не наносили вреда водоемам, качеству воды или гидрологическому режиму. Иными словами, чиновники смогут решать, кому можно пользоваться водой, а кому - нет.

Все пользователи, которые ежедневно выкачивают 10 и больше куб. м воды из подземных источников или из наземных водоемов, должны будут вести учет. Количество используемой воды будет подсчитываться, исходя из данных за месяц (по количеству дней).

Предлагается также, чтобы муниципалитеты в установленных законом случаях могли ужесточать условия купания и плавания в муниципальных водоемах, а также решать вопрос использования средств для передвижения по воде и обустройства инфраструктуры для состязаний по водным видам спорта.

Также будет введено обязательство в связи с упразднением плотин и их фрагментов, порогов и других препятствий, сооруженных людьми, если они не приносят никакой пользы обществу.

Еще через два года – с 1 января 2026 года владельцы плотин должны будут устроить рядом с ними обход для рыб (на эти работы должны быть выделены средства из ЕС, специальной программы министерства). Такие обходы сейчас есть только на 25 плотинах из 1200 существующих в Литве.