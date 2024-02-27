В Литве планируется проверить больше 18 000 беларусов: придется заполнить вопросник

"Мы займемся проверкой всех беларусов, которые получили вид на жительство в Литве по работе до того, как начали использовать вопросник. В Литве таких беларусов около 18 000, до 20 000", – сказала Гудзинскайте.

По ее словам, если появится негативная информация о человеке, то ДМ будет обращаться в Департамент госбезопасности (ДГБ). Дальнейшие действия будут зависеть от выводов ДГБ.

"Незаполнение вопросника будет расцениваться не в пользу лица. Ответы также будут оценены. Если в ответах будет найдена отрицательная информация, будем консультироваться с ДГБ. Если ДГБ укажет, что человек представляет угрозу нацбезопасности, то такого человека лишат вида на жительство", – заметила Гудзинскайте.

С ноября 2022 г. въезжающие в Литву россияне и беларусы должны заполнять специальный вопросник и выразить свое отношение к войне России в Украине.