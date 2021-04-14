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В Литве первую дозу вакцины от COVID-19 получили 508 тыс. 983 жителя, сообщил в среду Департамент статистики.
Skiepijimas Vilniuje
Skiepijimas Vilniuje
© Saulius Žiūra

Двумя дозами привиты 193 тыс. 7 человек.

За минувшие сутки первую дозу вакцины получили 15 тыс. 437 человека, вторую - 2714.

Как минимум одной дозой вакцины привито 44,8% жителей старше 80 лет, 55,6% жителей в возрасте 70–79 лет и 33,2% жителей в возрасте 60–69 лет.

Литва получила в общей сложности 806 тыс. 525 доз вакцины, 792 тыс. 125 из них доставлены в центры вакцинации. В них на сегодняшний день использовано 701 тыс. 990 доз.

Пока не использовано 104 тыс. 535 доз вакцины.

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