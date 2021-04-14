Двумя дозами привиты 193 тыс. 7 человек.
За минувшие сутки первую дозу вакцины получили 15 тыс. 437 человека, вторую - 2714.
Как минимум одной дозой вакцины привито 44,8% жителей старше 80 лет, 55,6% жителей в возрасте 70–79 лет и 33,2% жителей в возрасте 60–69 лет.
Литва получила в общей сложности 806 тыс. 525 доз вакцины, 792 тыс. 125 из них доставлены в центры вакцинации. В них на сегодняшний день использовано 701 тыс. 990 доз.
Пока не использовано 104 тыс. 535 доз вакцины.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новые рейтинги: медовый месяц закончился, начался новый период (24)
Медовый месяц для Союза отечества и Христианских...
Министр экономики Литвы: я считаю, что вся торговля может открыться (19)
Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине...
Коронавирус в Литве: 1284 новых случая, скончались 4 человека (11)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1284 новых случая...
Правительство Литвы призывают вернуть все медицинские услуги: количество избыточных смертей составляет почти 10 000 (19)
Член парламентской фракции социал-демократов,...
Представители санатория Belorus обратились к премьер-министру и президенту Литвы (9)
Представители друскининкайского санатория Belorus ,...