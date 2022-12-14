В Литве - первая жертва гриппа в этом сезоне

По словам вице-министра здравоохранения Аушры Билотене-Мотеюнене, в этом году все вирусные заболевания начали распространяться раньше обычного, первые случаи гриппа были зафиксированы в конце октября.
"Больных больше, но случаи стабильные, как и в предыдущие годы. В этом году зафиксирована первая смерть от гриппа", – сказала Билотене-Мотеюнене.
Представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Грета Гаргасене на пресс-конференции рассказала, что пока тенденции заболеваемости обычные, но уже в 22 муниципалитетах достигнут эпидемический уровень. Это значит, что там фиксируют больше 1500 больных на 100 000 жителей.
"Вчера была получена информация о том, что в больнице скончалась пожилая жительница Вильнюса (94 года), у нее было много хронических заболеваний. Причина смерти - грипп с пневмонией", – сказала Гаргасене.
По ее словам, до пандемии от гриппа также умирали люди – согласно статистике, с 2015 года за сезон регистрировали минимум 3 смерти, максимальное количество было 26. "В среднем 8 смертей за сезон", – сказала Гаргасене.
Однако вице-министр Билотене-Мотеюнене порадовалась масштабами вакцинации от гриппа – в группе риска привились 83% пациентов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Сильный снег в Литве нанес немало ущерба: оттепель может стать настоящим бедствием
Нанесенный сильным снегом ущерб считают и страховые...
Вильнюсец возмущен: улица сужена так, что по ней не может проехать снегоуборщик
В воскресенье в Литве разыгралась метель, которая...
Подросток из Кибартай не перестает удивлять соседей: не помешал и рост цен на электричество
Приближаются праздники, жители украшают свои дома и...
Аноним позвонил в посольство РФ в Вильнюсе и угрожал его взорвать
Во вторник в Вильнюсе поступил анонимный звонок с...