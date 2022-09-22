В Литве пересчитана средняя стоимость построек и земли: как изменилась их стоимость

"Центр реестра проводит массовую оценку ежегодно. В ходе таких действий пересматривают среднюю стоимость построек и земли. Эти данные потом используют, например, при выяснении налогов, которые должны заплатить наследники, при распределении социальной помощи, при установке цен на продажу или аренду госимущества.

Каждых пять лет среднюю стоимость построек и земли пересматривают для подсчета налогов на недвижимость и на землю", – сказала представитель Центра реестра Лина Канишаускене.

Сейчас налоги на землю жители платят от стоимости, установленной в 2018 году. Что касается недвижимости, то ее переоценка была сделана позже и новые цены действуют с 1 января 2021 года.

Центр реестра, который провел массовую оценку недвижимости и земли, сейчас во всех регионах проводит обсуждение этих документов с обществом.

С проектными данными можно ознакомиться на сайте ЦР. Массовым способом в этом году ЦР оценил почти 6,2 млн. объектов: 2,5 млн. участков земли и 3,65 млн. построек. Средняя стоимость земли увеличилась на 12%, а построек – на 27%.

"Средняя стоимость квартир, в зависимости от сегмента, увеличилась по всей Литве. Больше всего квартиры подорожали в Вильнюсе и Каунасе – на 30%. Такой рост обусловлен высокой инфляцией, ростом цен на стройматериалы, ограничением разрешений на строительство, ростом числа иммигрантов из Украины и Беларуси, которое сказалось на увеличении спроса. Квартиры также подорожали в Паланге, Паневежисе, Вильнюсском районе, Друскининкае, Аникщае и Алитусе. Средняя стоимость домов за год выросла на 20%, больше всего цены выросли в Вильнюсе и Каунасе, а также на взморье", – сказала Канишаускене.

По ее словам, за год больше всего подорожала земля на жилых территориях, земля коммерческого назначения, а также промышленного и складского.

"Земля на жилых территориях больше всего подорожала в крупных городах и на взморье, где ограничено предложение. Земля для коммерческих и складских помещений подорожала там, где активно развивается бизнес, промышленность, логистика, например, в Паневежском, Клайпедском районе, в Утене, а также в пригородах крупных городов", – заметила Канишаускене.

Земля за пять лет подорожала на 43%. Больше всего за это время - на 78% – подорожала земля сельскохозяйственного назначения, коммерческого назначения (34%), промышленного и складского (29%) и земля на жилых территориях (26%).

Больше всего цены на землю за последние 5 лет выросли в Молетском, Ширвинтском, Игналинском и Аникщайском районах. Коммерческая, промышленная земля и земля под склады больше всего подорожала в Вильнюсе, в Шальчининкайском район, в Ширвинтском районе, а также в Каунасе, Каунасском районе, Паневежисе и Паневежском районе. Земля сельскохозяйственного назначения больше всего (на 100%) подорожала в Пасвальском, Укмергском и Каунасском районах.

Для проведения массовой оценки используются данные Реестра недвижимости, других госреестров и информационных систем и рыночные данные. При такой оценке на стоимость влияет местоположение объекта, его назначение, кадастровые замеры и другие факторы. Однако при такой оценке не учитывают улучшение или ухудшение состояния объекта, форму управления недвижимости, использования, ограничений на ее использование, дизайн, внутреннюю отделку и т.д.