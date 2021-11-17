В Литве "паспорт возможностей" потребуется и 12-летним, срок его действия - 7 месяцев

Такие правила 17 ноября приняло правительство. Новые требования вступят в силу с 28 декабря 2021 года.

Сейчас "паспорта возможностей" в магазинах и торговых центрах должны предъявлять лица с 16 лет.

"Хочу обратить внимание на то, что в случае с привитыми бустерной дозой срок действия документа не будет ограничен (...), то же касается и лиц младше 18 лет, поскольку их пока не ревакцинируют. Кроме того, нет ограничения срока действия документа для переболевших", – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Он подчеркнул, что детям с 12 лет "паспорт возможностей" в школе и на кружках не потребуется.

Правительство также договорилось, что с 1 декабря 2021 г. тесты на антитела можно будет сдать не только переболевшим, но и привитым. На основе результатов этих тестов человек сможет получить "паспорт возможностей".

Кроме того, подроскти с 12 до 16 лет на "паспорт возможностей" могут сдать ПЦР-тест, который будет действовать 7 дней.

Согласно документу, срок действия "паспорта возможностей" продлевается после ревакцинации, болезни или в случае, если тест на антитела покажет, что их достаточно для защиты организма.

С 1 декабря 2021 г. нельзя получить "паспорт возможностей", сдав быстрый тест на антигены. Надо сдавать ПЦР-тест. Его результат будет действителен 72 часа.