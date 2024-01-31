В Литве ожидается теплая, но неприятная погода

В ночь на четверг один циклон уйдет, но с запада придет еще один, поэтому снова ожидаются осадки. Местами ожидаются смешанные осадки - снег или мокрый снег. Возможен гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.