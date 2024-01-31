В Литве ожидается теплая, но неприятная погода

В ночь на четверг один циклон уйдет, но с запада придет еще один, поэтому снова ожидаются осадки. Местами ожидаются смешанные осадки - снег или мокрый снег. Возможен гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В четверг днем придет еще один холодный атмосферный фронт. Во многих районах будет идти снег или мокрый снег. Больше всего осадков будет на западе. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра составят 15-20 м/с. Однако днем по-прежнему будет 1-5 градусов тепла.
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