В Литве ожидается теплая, но дождливая неделя: прогноз - грозы и град

Ветер переменного направления, умеренный, во время грозы местами возможны порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха сегодня составит 22-27 градусов по Цельсию. В тени!

В Вильнюсе во второй половине дня также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха достигнет 24-26 градусов тепла.

Во вторник Литва окажется между скандинавским антициклоном на севере и циклоном, медленно приближающимся с юга. Вечером ожидается неустойчивая погода, а утром - малооблачная. Вероятность дождя невелика. Будет дуть легкий восточный ветер. Ночью температура опустится до 9-14 градусов, прохладнее всего будет на северо-востоке страны.