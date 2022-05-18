В Литве ожидается солнечная погода

Утром будет дуть северо-западный ветер, днем он сменит направление на западный, ветер будет слабым. Воздух прогреется до 14–19 градусов тепла, только у моря будет всего 11–13 градусов.

В четверг ночью влияние на погоду по-прежнему будет оказывать зона высокого давления. Без осадков. Большую часть ночи будет ясно, только к утру на севере появятся облака. Утром будет 2–7 градусов тепла, на поверхности почвы во многих районах заморозки до 0–5 градусов.

В четверг днем антициклон понемногу уйдет, однако погода будет неплохой. Ожидается переменная облачность. Утром местами пройдут небольшие дожди, днем также местами ожидаются осадки. Будет от 18 градусов тепла на северо-востоке до 23 градусов на юге и юго-западе страны. У моря будет всего 15–17 градусов тепла.